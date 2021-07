Travaglio contro Draghi “figlio di papà” VIDEO Ma il premier ha perso il padre a 15 anni

Marco Travaglio attacca il premier Mario Draghi alla festa di Articolo Uno. Il direttore del Fatto Quotidiano lo apostrofa come “figlio di papà” e dice che “non capisce un cazzo di vaccini e giustizia”.

Aldilà delle opinioni personali che sono legittime, le parole di Travaglio suonano quantomeno inopportune sulla questione figlio di papà. Draghi ha infatti perso il padre quando aveva 15 anni, come fa notare anche Matteo Renzi.

Certo, le parole del direttore del Fatto vanno contestualizzate e astratte. Stava parlando con una metafora, per cui non è da prendere alla lettera quando dice “figlio di papà”. Ma si tratta comunque di una gaffe.

Travaglio contro Draghi “figlio di papà”

Ecco le parole di Travaglio: “Voi capite per quali il motivo per cui sono popolari si dice populisti. Popolare è un pregio, populista è un difetto. E’ per quello che l’hanno buttato giù. Poi non è che non hanno fatto degli errori. Secondo me li hanno fatti e nel libro li ho elencati. Ma non li hanno mandati via per i loro errori ma per i loro meriti. E hanno messo al loro posto l’esatta antitesi.

Che è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccini. Mentre, mi spiace dirlo, non capisce un cazzo! (applausi della platea di Leu) Né di giustizia, né di sociale, né di sanità. Capisce di finanza ma non esiste l’onniscienza o la scienza infusa. E non ha neanche l’umiltà. Perché a furia di leggere che è competente su tutti i rami dello scibile…”.

Renzi contro Travaglio sui social

Matteo Renzi, attraverso i social, ha risposto attaccando Travaglio: “Le parole offensive e deliranti di Marco Travaglio su Draghi dimostrano come il direttore del Fatto Quotidiano sia semplicemente un uomo vergognoso. Stupisce che ancora venga pagato per insultare tutti a reti unificate. Solidarietà al Presidente Draghi”.