La Crimea come Tienanmen, civile blocca convoglio militare (foto da video)

Ucraina mostra i carro armati russi distrutti e lo fa con due video. Il primo, pubblicato sul profilo Twitter del ministero della Difesa ucraino, mostra un carro armato abbattuto dalle forze ucraine: “Condividi questo video in modo che quanti più russi possano capire cosa li aspetta nella nostra terra”.

Nel secondo video si vedono invece alcuni militari ucraini che camminano dopo aver sconfitto alcuni militari russi in un combattimento terrestre. Siamo nei pressi della città di Ivankov: qui, i soldati ucraini sono a piedi, altri a bordo dei carro armati. Tutto intorno si vedono macerie di veicoli russi che sono stati distrutti e che stanno bruciando.

In Crimea il gesto che ricorda piazza Tienanmen

In Crimea alcuni civili hanno avuto un confronto con alcuni carro armati russi. Confronto che ricorda quanto accade a piazza Tienanmen a Pechino durante le proteste dell’89. Mentre la colonna di mezzi corrazzati stava passando un incrocio della città ucraina, un uomo decide di arrampicarsi sulla parte anteriore di uno dei carri armati. Il carro armato prosegue per alcuni metri poi è costretto a fermarsi bloccando così tutta la colonna. Solo a quel punto l’uomo scende e si inginocchia in mezzo alla strada.

A questo punto alcune persone cercano di trascinare via l’uomo lontano dal carro armato. Coem scrive il Daill Mail che pubblica il filmato, l’uomo da questo momento è diventato, sui social, “Tank Man” e il suo gesto è stato acclamato e giudicato eroico. E’ il secondo caso in cui un civile prova a bloccare i carro armati russi. Un gesto simile era infatti avvenuto anche nella giornata di ieri.