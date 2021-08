Kabul: il decollo dell’aereo americano con le persone aggrappate VIDEO Ma alcuni cadono nel vuoto

Si aggrappano all’aereo in decollo all’aeroporto di Kabul per provare a fuggire dall’Afghanistan. Questo video può diventare l’immagine simbolo della riconquista talebana. Le persone che provano a fuggire dall’emirato islamico. Che le provano tutte, fino ad aggrapparsi disperatamente a un veicolo americano che si affretta a lasciare la capitale.

Sono queste, come quella dell’ambasciata Usa evacuata con l’elicottero, le immagini che probabilmente segneranno l’immaginario collettivo per questi giorni caotici.

Purtroppo, però, altri video mostrano persone che cadono dagli aerei. Persone che volano per centinaia di metri nel tentativo (impossibile) di fuggire dal regime e dall’oppressione. Dovrebbe farci riflettere la consapevolezza di quello cui stanno per andare incontro in patria.

Aeroporto di Kabul: si aggrappano all’aereo americano in decollo per fuggire

Decine di persone che circondano correndo un aereo cargo militare americano che si appresta a iniziare il rullaggio per il decollo dall’aeroporto di Kabul. Alcuni di loro sono aggrappati ai carrelli e alla carlinga, a qualunque appiglio.

E’ quanto si vede in un video di pochi secondi trasmesso da alcuni media, fra cui l’agenzia afghana Pajhwok su Titter. Alcuni media scrivono che alcuni non hanno mollato la presa e sono caduti a terra prima che il C-17 della Us Air Force decollasse.

Scene surreali all’aeroporto di Kabul

Almeno tre persone uccise da colpi d’arma da fuoco all’aeroporto di Kabul. Lo scrive il Wall Street Journal. Testimoni hanno riferito di aver visto i corpi proni e insanguinati stesi a terra appena fuori dall’edificio del terminal. I funzionari del Comando Centrale degli Usa non sono stati immediatamente disponibili per un commento.

In alcuni video su Twitter si vede la folla sulle piste e si sentono alcuni spari. I marines degli Stati Uniti hanno sparato colpi di avvertimento domenica sera quando centinaia di afgani che hanno violato il perimetro si sono precipitati a bordo di un aereo da trasporto C-17 inattivo, ha detto un funzionario militare occidentale.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev