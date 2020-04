ROMA – “Penso di avere il coronavirus, cosa devo fare”: è una delle Faq, la lista delle domande più frequenti approntata da tutti i governi nelle indicazioni prescritte ai cittadini. Se a rispondere però è quello olandese, c’è da rabbrividire. Sentite la risposta: “Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, sei guarito. Non puoi più infettare gli altri”.

Testuale. Per il governo guidato da Mark Rutte 24 ore sono sufficienti a liquidare la questione. “Vivo con qualcuno che ha febbre e difficoltà respiratorie. Cosa dovrei fare?”, altra Faq. Stessa inquietante risposta: “Chiama il tuo dottore se i sintomi peggiorano (febbre sopra i 38 gradi e difficoltà a respirare) o se hai bisogno di assistenza medica. Tutti i membri della famiglia possono lasciare di nuovo la casa se nessuno ha avuto sintomi per 24 ore”.

L’ultimo aggiornamento delle autorità sanitarie olandesi riferisce di 1.335 nuovi contagi da coronavirus rispetto a ieri per un totale di 23.097 casi. Ma, precisa il sito Rivm (Istituto nazionale salute pubblica olandese) il numero effettivo di infezioni è superiore a quello indicato, questo perché non tutti coloro che possono essere infettati sono testati per il virus. Sono invece 115 i nuovi decessi per un totale di 2.511 morti mentre i ricoveri segnalati da ieri sono 225 e 8.197 complessivamente. (fonti Ansa, Dagospia)