LA SPEZIA – Una parte del campanile della chiesa di San Cipriano a Beverino, La Spezia, è crollato dopo essere stato colpito da un fulmine nella notte. Parte della sommità della struttura è precipitata a terra sulla strada provinciale, senza però coinvolgere nessun passante o automobilista. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza l'area, con la strada provinciale che è stata chiusa al traffico.

La cella campanaria è stata interessata parzialmente dal crollo anche se, come il resto della struttura, dovrà essere oggetto di accurate verifiche tecniche da parte degli enti competenti.