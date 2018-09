ROMA – Si sa ancora poco di un certo K., albanese di 26 anni con una storia da film e finito nelle mani della polizia milanese: dettagli dal commissariato Greco Turro ne danno pochi, stanno ancora cercando il complice, i funzionari misurano le parole. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Perché K. è un ladro, una vecchia conoscenza peraltro, nel 2016 fu raggiunto da un provvedimento di espulsione.

Nel frattempo però K. si è laureato alla Bocconi, ha riempito casa sua in Viale Sarca e un box in Viale Sondrio di refurtiva e contanti (4mila euro) ma anche di oggetti preziosi e raffinati (frutto di altri furti, diciamo così intelligenti, come quello in una chiesa di Bergamo), quadri antichi e d’autore. E di libri: Flaubert, Tolstoj, Platone…

Sembra, e non è difficile crederci, gli piacesse la bella vita, i locali alla moda, viene descritto come distinto, naturalmente elegante. Si è arrivati a lui per una storia di parcheggi sospetti. Poi la scoperta del badge della Bocconi dei laureati: lui aveva scelto Economia politica.