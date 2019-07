Fabio Provenzano, VIDEO su Facebook poi lo schianto. Un figlio morto, l’altro grave

ROMA – La faccia di Fabio Provenzano, il rombo del motore, poi all’improvviso lui che sterza e l’immagine che diventa tutta nera. E’ un video pubblicato su Facebook a raccontare meglio di qualsiasi ricostruzione gli ultimi attimi di vita di Francesco Provenzano, 13enne morto in incidente ad Alcamo (Trapani). Il Fabio alla guida è il suo papà e in macchina, oltre a loro, c’è anche Antonino, 9 anni, ricoverato in gravi condizioni a Palermo. Anche Fabio è rimasto ferito gravemente nell’incidente.

Alcuni siti per primi hanno pubblicato il video: per esempio Il Secolo XIX e Palermo Today. Francesco Provenzano è morto la notte tra 12 e 13 luglio in un incidente stradale sull’autostrada A29. Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’automobile c’era il padre Fabio, 34 anni, che è rimasto gravemente ferito insieme all’altro figlio di 9 anni, Antonino. Entrambi sono stati ricoverati negli ospedali di Alcamo e di Partinico.

Il piccolo Antonino è stato trasportato in neuro rianimazione all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravissime. Il padre Fabio Provenzano è stato invece trasferito al Trauma Center sempre a Villa Sofia. L’Ansa riferiva già in un primo momento che su Facebook Fabio aveva postato un video mentre si trova alla guida. Il video di cui abbiamo parlato all’inizio dell’articolo.

Sul posto sono intervenuti quattro equipaggi della Polizia Stradale, personale Anas, e i Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i primi soccorsi. Al termine dei rilievi tecnici la salma del tredicenne è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Alcamo. (Fonti Ansa, Secolo XIX, Palermo Today).