ROMA – Tragedia sulle strade siciliane. Un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano, e suo fratello Antonino, 9 anni, sono morti la notte tra 12 e 13 luglio in un incidente stradale sull’autostrada A29, all’altezza di Alcamo (Trapani). Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’automobile c’era il padre Fabio, 34 anni, che è rimasto gravemente ferito insieme all’altro figlio di 9 anni. Entrambi sono stati ricoverati negli ospedali di Alcamo e di Partinico.

Il piccolo Antonino, che non è morto sul colpo, era stato trasportato in neuro rianimazione all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni erano gravissime. Il padre Fabio Provenzano sta per essere trasferito al Trauma Center sempre a Villa Sofia. L’Ansa riferisce che su Facebook Fabio ha postato un video mentre si trova alla guida. Si vede la sua faccia poi tutto nero e nulla più.

Sul posto sono intervenuti quattro equipaggi della Polizia Stradale, personale Anas, e i Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i primi soccorsi. Al termine dei rilievi tecnici la salma del tredicenne è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Alcamo.