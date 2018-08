ROMA – Un immigrato irregolare di 25 anni è stato arrestato dalla polizia per lo stupro ai danni di una ragazzina di 15 anni avvenuto il 23 agosto in spiaggia a Jesolo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A fare il nome sui social network del sospettato è il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che sottolinea come l’uomo fosse un irregolare e avesse dei precedenti penali. Si tratta di Mohamed Gueye, che è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore.

L’arresto del sospettato per violenza sessuale ai danni di una minorenne è avvenuto la mattina del 25 agosto su ordine della Procura di Venezia dopo le indagini della polizia. L’uomo aveva trovato rifugio all’interno di una struttura ricettiva. Dopo l’arresto, il ministro dell’Interno Salvini ha scritto in un post su Facebook: