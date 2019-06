ROMA – Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto “pirata” mentre era in sella alla sua bicicletta.

L’auto che l’ha investito è poi fuggita facendo perdere le tracce. L’incidente è avvenuto alle 5.30 a Lendinara in provincia di Rovigo. La vittima si chiamava Riccardo Ferrari ed era residente in Svizzera. Sul posto è intervenuto il 118 e i carabinieri di Rovigo. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato tamponato mortalmente. Sono intanto scattate le indagini per cercare di risalire all’identità dell’uomo che era alla guida dell’auto.

Quanto accaduto è l’ennesima conferma del pessimo rapporto che c’è tra automobilisti e ciclisti non solo in Italia. A Londra ad esempio, circa una settimana fa un’automobilista ha sterzato intenzionalmente per colpire un ciclista. Anche in questo caso, l’automobilista lascia a terra il ciclista e scappa via. Quest’ultimo, a causa della botta ha riportato una costola incrinata e qualche ferita.

In questo caso, tra i due poco prima c’era stata una discussione verbale.

Fonte: Leggo