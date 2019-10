MILANO – Maltempo e disagi al Nord, in particolare in Lombardia e Liguria. Un nubifragio si è abbattuto nella notte a Milano. La città si è svegliata per gran parte allagata a causa della piogge della notte. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione, alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’, con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la 9: i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria.

Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati, mentre in tante strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua.

Sotto osservazione anche il fiume Lambro, nella zona nord-est della città, che però al momento non sembra destare preoccupazione. A causa del maltempo le strade sono molto trafficate – più dei soliti giorni e del lunedì quando vi è la piena ripresa del lavoro – e si sono sono formate lunghe code di macchine in più punti del capoluogo. Tra i disagi per i passeggeri e gli studenti anche la temporanea interruzione di una tratto della seconda linea metropolitana, la Verde, ma non per la pioggia. Un treno ha avuto problemi alla stazione Gioia e, dalle 7:20 alle 7:55, la circolazione è stata bloccata fra le stazioni di Caiazzo e Cadorna. Tutto però è poi rapidamente tornato alla normalità.

Critica la situazione anche in Liguria: forti temporali si sono abbattuti prima dell’alba sulla parte centrale della regione. Il peggioramento delle condizioni meteo è arrivato intorno alle quattro del mattino, con un temporale intenso che ha colpito il Ponente e che poi ha toccato tutta la costa con pioggia torrenziale e vento forte.

Allerta rosso in Liguria

A Genova e Savona, dove è in vigore l’allerta rosso, una tempesta di fulmini e acqua è iniziata quasi in contemporanea, poco prima delle 5: sono stati oltre 20mila i fulmini caduti nel bacino del Mar Ligure dalla mezzanotte. Esondati due rii nel savonese, poi rientrati negli argini. Vento forte con raffiche fino a 118 km all’ora.

La Protezione civile segnala allagamenti nella zona dell’aeroporto di Genova. Il fronte della perturbazione si è poi spostato nel Tigullio. L’allerta è arancione nel levante e nel ponente ligure.

Il crocefisso sul campanile della chiesa di Brugnato è stato abbattuto da un fulmine in seguito alla perturbazione che ha colpito il levante ligure. Forte il vento, con raffiche che hanno raggiunto i 118 km/h. “Fino ad ora – si legge in una nota della Regione Liguria – la velocità della perturbazione ha evitato conseguenze più pesanti sul territorio tra Varazze e la Valpolcevera, particolarmente fragile a causa delle precipitazioni dei giorni scorsi. Permane comunque una forte instabilità atmosferica e la possibilità di avere repentini innalzamenti dei torrenti. Rimane attivo il monitoraggio su tutta la regione”. Piccola frana in località Carpenara, a Pegli.

Qualche frana e numerosi allagamenti si sono verificati nel Savonese, una delle province più colpite dalla perturbazione. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. A Laigueglia si sono verificati alcuni allagamenti così come in tutto il ponente savonese, soprattutto nella zona di Alassio, Albenga, Borghetto e Loano. A Savona caduti alcuni alberi, mentre i rii San Rocco a Ceriale e Fasceo a Albenga sono esondati ma presto rientrati negli argini. Allagamenti anche nella provincia di Imperia: a Oneglia si è allagato anche qualche ufficio a piano terra del tribunale dove stanno lavorando i vigili del fuoco con le idrovore. Verso le 7 i pompieri sono dovuti intervenire anche negli uffici postali di via Spontone, chiudendone una parte, per il crollo di calcinacci dal controsoffitto dovuto probabilmente a infiltrazioni d’acqua.

Scuole chiuse

Le scuole restano chiuse nella provincia di Savona, di Genova e di La Spezia. Nel comune di La Spezia le lezioni si terranno in asili, elementari e medie, mentre resteranno chiusi gli istituti superiori. Scuole regolari a Santo Stefano Magra e Porto Venere con eccezione nella frazione Le Grazie.

In provincia di Genova chiuse scuole, parchi e cimiteri a Santa Margherita Ligure, Rapallo, Sestri Levante, Lavagna per citare i comuni più importanti, tutti in allerta arancione. Va contro corrente il sindaco di Imperia, Claudio Scajola,: qui, con allerta arancione, scuole aperte rispetto alle chiusure di quasi tutti gli altri comuni imperiesi. Ma l’istituto Ruffini di Imperia ha deciso di rimanere chiuso ugualmente. (Fonte: Ansa)