ROMA – Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera, venerdì 31 maggio, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita. Arrestato dalla Polizia locale, per il 34enne vincitore di Sanremo del 2009 e del talent Amici di Maria De Filippi (nel 2008), ieri sera sono stati disposti gli arresti domiciliari. Oggi ci sarà il processo per direttissima. La Rinascente, ieri sera, era aperta fino all’una per il Black Friday. (fonte ANSA)