Massimo Sebastiani catturato dai Carabinieri: è accusato di aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli

PIACENZA – I Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza hanno localizzato e rintracciato Massimo Sebastiani, sospettato di aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli. L’uomo è stato condotto presso una caserma dell’Arma.

Massimo Sebastiani, operario tornitore di 45 anni, era stato indagato per omicidio e per occultamento di cadavere dell’amica Elisa Pomarelli, impiegata di 28 anni. Un’ipotesi di reato mirata anche a svolgere alcuni accertamenti irripetibili nei giorni scorsi. Della ragazza al momento non si hanno notizie.

L’uomo è stato individuato dai Carabinieri dopo giorni di ricerche e di attività di polizia giudiziaria. La coppia era scomparsa il 25 agosto scorso dalle colline piacentine: i due erano stati visti per l’ultima volta insieme mentre pranzavano in una trattoria. Poi della 28enne nessun’altra segnalazione. L’operaio, invece, era stato visto altre volte, solo, nel corso della stessa giornata: ad esempio era stato ripreso mentre faceva benzina alla sua auto poi trovata parcheggiata nel cortile di casa con all’interno il cellulare spento. Nei giorni scorsi i Ris avevano fatto un sopralluogo nella casa del Sebastiani a Carpaneto e anche verifiche nel cortile e nella zona attorno al pollaio alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Massimo Sebastiani, in due video la sua forza e la sua irascibilità

Sebastiani ha una personalità molto irrascibile. Almeno così emerge da due video pubblicati dal sito Liberta.it e visibili qui di seguito. Nel primo l’uomo si avvicina a un armadio e con rabbia lo solleva e lo distrugge. “A cosa è servito?” continua a ripetere in modo quasi ossessivo mentre spacca il mobile con una forza inaudita ripetendo “andavano bene anche queste piccole cose! Dimmi a cosa è servito tutto questo!”.

Quella stessa ossessione che gli amici dicono provasse per Elisa che invece lo vedeva solo come un amico. In un secondo video, anche questo realizzato con il suo smartphone, si vede l’uomo che solleva un tronco e impugna una motosega con cui taglia la legna. I video potrebbero risalire a qualche tempo fa, non è chiara la data ma documentano la forza fisica e il carattere di Sebastiani.

Fonte: Agi, Ansa, Libertà.it