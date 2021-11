Roma, a Prati arrivano i Vigili. Panico in strada: “Ma non venite mai qui…”. Almeno 50 multe (foto d’archivio Ansa)

In via Asiago a Roma, nel quartiere Prati, a due passi dalla sede Rai, sono arrivati i Vigili urbani. E in poche ore sono fioccate le multe. Almeno una cinquantina raccontano i testimoni. Qui, come testimoniato anche da un video denuncia di Leggo, lasciare le macchine in seconda fila, con tanto di recapito telefonico, era più o meno la prassi. Almeno fino ad oggi quando, in una rara apparizione da queste parti, sono arrivati i Vigili urbani.

A Prati scoppia il panico

“Sono trent’anni che lavoro qui – racconta uno dei dipendenti che lavora in zona – e una cosa del genere non l’avevo mai vista”.

Arrivati i Vigili in zona è scoppiato il caos. C’è chi è sceso al volo a spostare la macchina, chi si è affacciato dalle finestre per controllare la situazione, chi protestava con i Vigili. Insomma: una vera e propria mattinata di follia in via Asiago.

Cosa cambierà?

C’è anche, come racconta Leggo, chi si chiedeva ironicamente: “Ma non venite mai, qui è sempre così, poi un giorno all’improvviso vi presentate tutti insieme”.

Qualcosa è cambiato? I Vigili hanno finalmente scoperto dell’esistenza di via Asiago? Ora cambierà tutto? Probabilmente no. Probabilmente dopo oggi tutto resterà come prima. Tutti riprenderanno a parcheggiare in seconda fila. Siamo pur sempre a Roma.