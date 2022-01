Roma, perde il controllo del furgone e si ribalta. Chiusa corsia del Grande Raccordo Anulare e interviene l’elisoccorso

Perde il controllo del furgone e si ribalta. Grave incidente oggi, lunedì 3 gennaio, sul Grande Raccordo Anulare, a Roma, tra la diramazione nord e Bufalotta. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.

Secondo le prime ricostruzioni l’uom alla guida del furgone, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del furgone e poi si è ribaltato.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto il conducente dalla vettura e assicurato alle cure del 118 in codice rosso.

Delle condizioni del conducente ancora non si sa molto.

Il traffico è rimasto bloccato per circa 40 minuti per permettere all’elicottero di atterrare e portare in ospedale il ferito. La strada, per permettere la pulizia dei detriti, è stata riaperta con code tra Cassia bis e la diramazione Roma nord.