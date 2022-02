Roma, ragazza precipita dal B&B in via Cremera e atterra su un’auto in transito: tentato suicidio, è gravissima (foto Ansa)

Una ragazza è precipatata da una finestra del terzo piano del bad and breakfast in cui alloggiava restando gravemente ferita. E’ accaduto in via Cremera a Roma in zona piazza Fiune.

I fatti risalgono alle 15 di oggi, mercoledì 9 febbraio: la ragazza di nazionalità spagnola, avrebbe provato a suicidarsi lanciandosi da una finestra ed è finita su un’auto in transito all’altezza del civico 4.

Roma, si butta dalla finestra del B&B in cui alloggia e cade su auto in transito

Momenti di paura per chi era presente all’interno della macchina. I passanti e gli altri automobilisti hanno subito chiamato il 112 e sul posto è arrivata un’ambulanza e la Polizia che hanno svolto gli accertamenti del caso. La strada è stata chiusa momentanemente al transito. Le condizioni della ragazza sono da subito apparse molto gravi anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La giovane ricoverata in codice rosso al Policlinico Umberto I

La giovane è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I scortata da una pattuglia della Polizia di Roma Capitale del II Gruppo Parioli.