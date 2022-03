Torino, trovato cadavere di un uomo su un ballatoio: malore per soffocamento

Sarebbe stato un malore la causa della morte a Torino di un uomo di origini senegalesi. L’uomo è stato trovato morto nella mattinata di oggi, martedì 8 marzo, sul ballatoio di un edificio al primo piano di via Ciamarella.

Le prime notizie

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, intervenuti su segnalazione del 118, all’uomo sarebbe andato per traverso del cibo e avrebbe perso i sensi, sbattendo violentemente il capo, A chiamare i soccorsi un residente del palazzo, dove la vittima non risulta essere residente. Comunque le notizie sono ancora frammentarie e in aggiornamento. Quindi non resta che aspettare le prossime ore per capirne di più. Intanto è stata disposta l’autopsia.

L’autopsia

In attesa degli esiti dell’esame dell’autopsia, disposto dal pm Barbara Badellino, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, anche se dai primi accertamenti del medico legale sembra prendere corpo proprio quella del malore. I vicini di casa non avrebbero sentito litigi o altri rumori particolari.

Il racconto dei vicini: “Non lo conoscevamo. In quella casa sapevamo che viveva una donna”

“Non lo conoscevamo – racconta un residente -, sapevamo che in quella casa viveva una donna”. I carabinieri hanno trovato l’appartamento in cui l’uomo si trovava a soqquadro e, sul tavolo, un pasto non ancora finito.