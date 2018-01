ROMA – La procura di Milano ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati nell’inchiesta sull’incidente ferroviario del treno regionale Trenord 10452 di giovedì scorso a Pioltello, nel Milanese, nel quale hanno perso la vita tre donne e altre 46 persone sono rimaste ferite.

Nell’indagine, passata da ignoti a noti, l’ipotesi di reato principale è disastro ferroviario colposo. L’iscrizione è un atto dovuto per consentire agli indagati di partecipare, tramite loro esperti, alla super consulenza e alle autopsie.

Gli indagati sono Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rfi, Cinzia Farisè, Umberto Lebruto e Alberto Minoia di Trenord. La procura ha dato il via libera all’autopsia sul corpo delle tre donne morte nell’incidente: Giuseppina Pirri, Pierangela Tadini e Ida Maddalena Milanesi.

Da quanto si è saputo le iscrizioni sono state effettuate questa mattina in concomitanza con una riunione in cui i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che con il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano coordinano le indagini, hanno materialmente conferito gli incarichi agli ingegneri Fabrizio D’Errico e Roberto Lucani e a un esperto informatico al quale spetterà, tra l’altro, di estrapolare i dati informatici dalla scatola nera del treno deragliato.

Queste prime iscrizioni, a garanzia degli indagati, permetteranno ai vertici di Rfi e Trenord, di partecipare agli esami autoptici previsti nei prossimo giorni sui corpi delle tre vittime, di cui verranno avvisati anche i familiari, con consulenti da loro nominati. Lo stesso vale per gli accertamenti tecnici irripetibili che verranno effettuati nell’ambito della super consulenza disposta dalla Procura per accertare le cause dell’incidente. Non si sa in vece ancora con certezza quando i vagoni verranno trasportati dal luogo dell’incidente in un apposito hangar. Dipende soprattutto da quando saranno terminati i rilievi e cristallizzate le prove.