Un ragazzo di 21 anni di Taranto è diventato virale sui social network per aver pubblicato un video dove dice: “Ucraina, voglio arruolarmi“. E’ diventato popolare soprattutto perché ha ricevuto moltissimi commenti da parte di persone che lo criticano aspramente per i suoi post social.

Taranto, il ragazzo di 21 anni che si vuole arruolare per l’Ucraina risponde alle critiche

“Io sono il ragazzo protagonista del video che tanto state ridicolizzando. C’è chi sta comodamente sul divano a passare il tempo a criticare gli altri spesso senza motivo, mentre c’è chi come il sottoscritto tenta di fare qualcosa per chi è più sfortunato di noi”.

Ha risposto agli attacchi degli haters il 21enne di Taranto che nei giorni scorsi aveva condiviso un post su Facebook sulla pagina “Ucraina.Ucraini in Italia“, dichiarandosi pronto ad andare nella zona di guerra come soccorritore.

“Salve, vorrei arruolarmi come volontariato per l’Ucraina. Qualcuno conosce come procedere e con chi parlare per poter arrivare lì?”. Il giovane, che vive a Statte, in provincia di Taranto, dopo essersi diplomato ha lavorato come bracciante agricolo e come cameriere, anche in Germania.

Ha spiegato di non volere “per forza avere un’arma in mano per sentirmi un eroe. Sarei contento se potessi partecipare agli aiuti umanitari“. Ma una sua intervista televisiva sull’intenzione di partire come volontario è stata oggetto di attacchi sui social in cui è stato definito “pagliaccio”, “carnevale”, “idiota senza neuroni”.

Ragazzo di 21 anni di Taranto si vuole arruolare per l’Ucraina, la sua collaborazione con una onlus

Il 21enne nei giorni scorsi è stato invitato dall’associazione onlus Via Giusti a una iniziativa di solidarietà nei confronti degli ucraini.

“Abbiamo già provveduto a fare un grosso carico – ha spiegato, sempre con un post su Fb – di beni alimentari di prima necessità proprio al popolo ucraino. I vostri insulti a me francamente scivolano tutti, dal primo all’ultimo. Buona continuazione delle vostre critiche, grazie”.