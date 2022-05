Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia: in tutto sono tre (foto Ansa)

Vaiolo delle scimmie in Italia, altri due casi confermati. In tutto sono tre. Nuovi casi correlati al contagio zero, in carico all’ospedale Spallanzani di Roma.

Salgono a tre i casi confermati in Italia di vaiolo delle scimmie e sono tutti in carico all’Istituto di malattie infettive Spallanzani di Roma. Al caso di ieri se me aggiungono oggi altri, confermati dalle analisi, e sono correlati al caso zero. Lo si apprende dall’assessorato alla sanità della Regione Lazio.

“Ho aggiornato il ministro Speranza sull’evoluzione della situazione non appena ho ricevuto la notizia dal Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive -spiega l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato- Gli altri due casi sospetti, correlati con il caso zero italiano, sono stati confermati, pertanto salgono a 3 i casi di vaiolo da scimmie tutti presi in carico dall’Istituto Spallanzani”.