Ylenia Bonavera è morta all’ospedale di Catania. Aveva 24 anni e una ferita alla clavicola. Ma gli investigatori non credono sia morta per questo. Ylenia tre anni fa aveva rischiato di morire perché il fidanzato le aveva dato fuoco.

Ma lei aveva sempre difeso in fidanzato. Aveva ritrattato le accuse che in un primo momento aveva fatto. Ma lui, Alessio, è stato condannato a 12 anni in primo grado. In Appello la sua pena era stata ridotta a 10 anni. Lei, anche in aula, aveva continuato a difenderlo.

Ylenia Bonavera morta all’ospedale di Catania

Ylenia Bonavera, 24 anni, originaria di Messina, è morta la notte scorsa in un ospedale di di Catania. Le cause del decesso sono in via di accertamento da parte della Squadra mobile di Catania. La ragazza aveva una ferita di arma da taglio all’altezza di una clavicola ma gli investigatori escludono che sia questa la causa della morte.

Il fidanzato aveva cosparso Ylenia di benzina

Nel 2017 l’ex fidanzato della donna, Alessio, aveva tentato di ucciderla cospargendola di benzina e provocandole ustioni nel 13 per cento del corpo.

In un secondo momento la giovane aveva ritrattato, dicendo che non era stato Alessio a darle fuoco. Ma durante il processo le indagini della Polizia portarono alla condanna. Alessio fu condannato nel 2018 a 12 anni per tentato omicidio, pena che nel gennaio dello scorso anno è stata ridotta a 10 anni.

Ylenia aveva difeso Alessio anche in tribunale

La fidanzata, in aula, ha sempre difeso il fidanzato negando che sia stato lui a gettarle addosso benzina nella notte tra il 7 e l’8 gennaio.

“Se uno ti ama non ti può fare questo – ha detto Ylenia – Non è stato lui. E poi quello che le ha gettato la benzina addosso e poi ha appiccato il fuoco era molto più alto di me, capelli lunghi, robusto, invece il mio ragazzo è molto più basso di me e senza capelli”.

Ylenia ha sempre difeso il fidanzato malgrado anche un video abbia ripreso lo stesso Alessio, poco prima il gesto, a comprare benzina con un bottiglione da un distributore automatico. (Fonte Ansa)