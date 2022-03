Guerra in Ucraina, Russia utilizza missili con esche per confondere i radar nemici (foto Ansa)

La Russia cerca una svolta nella guerra in Ucraina e per questo motivo starebbe utilizzando dei tipi particolari di missili. Stando a quanto riferito dal NewYork Times, le forze armate russe starebbero utilizzando dei missili con esche. Che cosa significa? Queste esche altro non sono che dei dispositivi in grado di confondere i sistemi aerei di difesa e i radar. Ma queste esche contengono anche delle fonti di calore che attraggono i missili in arrivo.

Russia, i missili Iskander-M con le esche anti Ucraina

La Russia sta usando una misteriosa ‘munizione’ in Ucraina: i suoi missili balistici a corto raggio Iskander-M rilasciano dei dispositivi ingannevoli, una sorta di esche, in grado di confondere i sistemi aerei di difesa e i radar.

Lo riporta il New York Times citando fonti dell’intelligence, secondo le quali i missili rilasciano le esche quando avvertono di essere nel mirino dei sistemi di difesa aerea.

Cosa fanno le esche presenti nei missili dei russi

Le esche sono in grado di produrre segnali elettrici e radio che confondo i radar nemici, oltre a contenere fonti di calore che attraggono i missili in arrivo.

L’uso dei diversivi potrebbe aiutare a spiegare il perché i sistemi ucraini incontrerebbero difficoltà nell’intercettare i missili Iskander russi.