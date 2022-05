Bonus Bollette, come funziona e a chi spetta: le novità dell’ultimo decreto Aiuti (foto Ansa)

Il bonus bollette sarà esteso a una fascia più ampia e sarà retroattivo. Queste le principali novità sul bonus previsto dea Governo per contrastare i rincari di gas e luce e ora aggiornato nell’ultimo decreto Aiuti.

A chi spetta il bonus

All’inizio il bonus spettava a chi non supera gli 8.265 euro nell’Isee, oppure si appartiene a una famiglia numerosa (almeno quattro figli a carico) con un Isee non superiore a 20mila euro. E’ poi automatico l’accredito per i percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza.

Ora invece il bonus spetterà anche chi rientrerà nella fascia Isee fino ai 12mila euro.

Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali, è necessario e sufficiente presentare la DSU (Dichiarazione sostituiva unica) ogni anno e ottenere un’attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di reddito/pensione di cittadinanza.

Il bonus sarà anche retroattivo

Chi ha un Isee inferiore ai 12mila euro potranno usufruire dello sconto passato compensando il non ricevuto nelle bollette future. Oppure sotto forma di rimborso. Se invece gli utenti non hanno ancora pagato le bollette allora lo sconto si potrà applicare sulle bollette ancora non liquidate.