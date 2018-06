MILANO – Il governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte non sembra far poi così paura ai mercati. Dopo lo spread ai massimi seguito alla nomina di Carlo Cottarelli, chiamato dal presidente della Repubblica Mattarella dopo la fine delle prime trattative con Conte sul nome di Paolo Savona, oggi, primo giugno, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] i mercati aprono con il differenziale tra Btp decennali italiani e omologhi Bund tedeschi a 231 punti base, dieci meno rispetto ai 241 della chiusura di ieri, giovedì 31 maggio, con il rendimento al 2,69%.

Dopo aver bruciato, lunedì scorso, i guadagni del 2018 Piazza Affari apre questo venerdì in forte rialzo, con l’indice Ftse Mib che ha avviato gli scambi in crescita del 2,15% a 22.260 punti.

In generale tutte le Borse europee corrono in apertura di seduta. La Piazza più forte è Madrid, che in avvio ha segnato una crescita dello 0,9%, seguita da Parigi (+0,78% a 5.440), Londra (+0,6%) e Francoforte (+0,58% a 12.678 punti).

Ad andare male sono le Borse asiatiche, dopo la decisione del presidente americano, Donald Trump, di estendere a Europa, Canada e Messico i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio.

In scia alla chiusura negativa di Wall Street, Tokyo ha lasciato sul terreno lo 0,14%, Shanghai perde lo 0,9% e Shenzhen l’1,45%, mentre Hong Kong è in ribasso dello 0,16%. Giù Sidney, in calo dello 0,32%. Cresce invece Seul, che guadagna lo 0,64%. Positivi anche i futures sia per le Borse europee sia per Wall Street. Sostanzialmente stabile l’euro, a quota 1,1674 sul dollaro, contro l’1,1689 di giovedì 31 maggio dopo Wall Street.