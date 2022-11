No Pos a 60 e non a caso 60: scontrino medio no cash è 47,5 euro (foto ANSA)

Ben calcolato e non calcolato a caso il confine No Pos: 60 euro. Per un pagamento entità fino a 60 euro l’intenzione del governo è di sgravare il venditore dall’obbligo di farsi pagare in via telematica e tracciabile. Va bene, parte rilevante del mondo del commercio e dei servizi (tassisti e ambulanti in testa) non digerisce il Pos e il suo uso, figurarsi l’obbligo. Motivazione ufficiale e anche reale: le commissioni da pagare alle banche sui pagamenti fatti col Pos. Motivazione sostanziale e culturale: il Pos uccide il pagamento in nero. Va bene, questo mondo ha votato in gran parte per la destra ora al governo e il governo ringrazia e omaggia il suo elettorato. Va bene tutto, ma perché 60 euro (all’inizio il governo si era fermato a 30 euro) e proprio 60?

Conti fatti bene

Perché probabilmente hanno rifatto i conti e li hanno fatti bene. Devono essere stati al governo raggiunti da un dato: quello relativo allo scontrino medio dei pagamenti no cash. Bene, l’entità del pagamento medio che gli italiani effettuano via Pos è di 47,5 euro. Gli italiani pagano no cash intorno ai 50 euro, allora niente braccino corto: si faccia cash libero fino a 60 euro. Sessanta e non a caso sessanta.