Gli atleti russi che fanno la Z, le coreografie pro Putin per la guerra in Ucraina FOTO dai social

Gli atleti russi scendono in campo per Putin. Dopo il ginnasta Ivan Kuliak, anche le ballerine dell’Opera del Donbass ed i giocatori di hockey sul ghiaccio di Dynamo Moskva, SKA Neftyanik, Vodnik e Kuzbass hanno deciso di riprodurre la “Z” (simbolo dei carri armati russi) in campo.

Questi atleti hanno voluto esternare pubblicamente il loro sostegno alle operazioni belliche in corso in Ucraina.

Le ballerine del Donbass e la coreografia con il simbolo “Z”

Partiamo dalle ballerine del Donbass. Nelle ultime ore, la pagina Instagram ufficiale dell’Opera del Donbass ha pubblicato delle immagini della coreografia pro Putin. In questa foto, si vedono le ballerine del Donbass che riproducono la “Z”. Cioè il simbolo dei carri armati russi che stanno invadendo, e devastando, l’Ucraina.

I giocatori di hockey sul ghiaccio e la coreografia con il simbolo “Z”

Non ci sono solamente le ballerine dalla parte di Putin. Nelle ultime ore, infatti, diverse atleti di hockey sul ghiaccio hanno voluto prendere posizione. Nelle immagini che girano in rete, è possibile vedere i giocatori di Dynamo Moskva, SKA Neftyanik, Vodnik e Kuzbass mentre si dispongono in campo per realizzare una coreografia con la “Z”. Quindi anche loro hanno deciso di mostrare il loro sostegno alla campagna militare dei russi in Ucraina con questo simbolo dei carri armati.