Formula 1, GP Singapore in notturna, le 14 ora italiana, domenica 2 ottobre, diretta Sky e Now,match point per Verstappen, ma la Ferrari è pronta a dare battaglia sulle strade di Marina bay

Formula 1, è già match point per il titolo mondiale. Succede nella città-stato di Singapore (domenica 2 ottobre ore 14). In caso di vittoria Max Verstappen, in Red Bull, centrerebbe il bis iridato.

Ma potrebbe anche bastargli un piazzamento purché Leclerc e il compagno di squadra Perez se ne stiano lontani dal podio. Certo, è una possibilità teorica ma esiste. È statisticamente plausibile. Lo stesso pilota olandese non si sottrae alla ragionevole opportunità. Anzi.

Tuttavia è disposto al rinvio di una settimana, visto che il 9 ottobre il Circus sbarca in Giappone, regno Honda, giusto il motore che monta il suo bolide. Dice: ”Così i miei amici giapponesi sarebbero più contenti”. Poi ammette:”Vincere un Mondiale un luogo vale l’altro “.

MA LA FERRARI CERCA LA GARA PERFETTA

Il Cavallino non si illude ma anche non tira i remi in barca. Certo, sa che la partita è chiusa da un pezzo. E sa che recriminare oggi è inutile. Allora? Ci sono ancora sei Gp da disputare e vincerne uno “ci permetterebbe di guardare al 2023 con una grande , rinnovata fiducia “ dice un Leclerc per nulla rassegnato. A Monza (GP Italia, 11 settembre scorso) era partito in pole, assatanato. Ma il finale anomalo (sotto la Safety car) gli ha forse impedito il guizzo risolutore. Ha vinto comunque un immenso Tulipano distanziando il ferrarista di 2”446 e il solido Russell a 3”405. Merita il titolo iridato.

L’AFFASCINANTE CIRCUITO DI MARINA BAY PER LA FORMULA 1

È un circuito cittadino non permanente disegnato sulla magnifica baia antistante la foce del fiume Singapore. La pista (5.063 metri, 23 curve) attraversa alcune delle parti più belle e suggestive della città come avviene per quello del Principato di Monaco. Si snoda tra grattacieli e alberghi, passa sul celebre ponte Anderson e dietro l’altrettanto famoso Merlion Park, nota attrazione turistica.

Qui la Ferrari non vince dal 2019 (Vettel), la Red Bull dal 2013 (sempre Vettel). Curiosità: l’impianto di illuminazione è stato realizzato da una ditta di Ravenna e consuma tre volte meno del impianti di Abu Dhabi che oltretutto è meno luminoso del 38%.

CLASSIFICA PILOTI DI FORMULA 1

Verstappen 335, Leclerc 219, Perez 210, Russell 203, Sainz 187, Hamilton 168, Norris 88, Ocon 66, Alonso 59, Bottas 46, Gasly e Magnussen 22, Vettel 20, Ricciardo 19, Schumacher 12, Tsunoda 11, Zhou 6, Stroll 5, Albon 4, De Vries 2, Latifi 0, Nicolas Hulkenberg 0.

DIRETTA TV

Per venire incontro al fuso orario europeo il GP Singapore si correrà in notturna, alle 14 ora italiana. Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e in streaming su Now. Differita (in chiaro) su Tv8. Telecronista Carlo Vanzini.

