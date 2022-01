Festival di Sanremo 2022: il programma delle cinque serate, gli ospiti, i cantanti e le cover

Il Festival di Sanremo inizierà martedì, 1 febbraio e si chiuderà sabato per un totale di cinque serate.

Le prime due serate, quindi martedì e mercoledì, verranno eseguite tutte le canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti. Canzoni che verranno votate, in maniera disgiunta, dalle tre componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web. Al termine delle due serate verrà stilata una prima classifica.

Nella terza serata, quindi quella di giovedì, tutti i 25 artisti in gara porteranno di nuovo le loro canzoni. Questa volta i brani saranno votati attraverso il Televoto e la Giuria Demoscopica 1000.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/artisti nella terza serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica.

Venerdì sarà la serata delle cover. Tutti i cantanti porteranno una canzone del repertorio italiano o internazionale degli anni ’60, ’70 e ’80 che sarà votata da tutte le giurie.

Come nelle volte precedenti la media di questa votazione con quella delle serate precedenti determinerà una nuova classifica aggiornata.

Sabato, la quinta serata, sarà il giorno della finale. Nella serata finale le 25 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti darà vita a una nuova classifica delle 25 canzoni. I primi tre bani in classifica saranno ricantati dal vivo o attraverso una registrazione video e verranno votate di nuovo dal pubblico con il Televoto, della Giuria della Stampa, tv, radio e web e della Demoscopica 1000. La canzone che arriverà prima vincerà il Festival.

Gli ospiti

Cinque personaggi femminili affiancheranno Amadeus alla conduzione del Festival: Ornella Muti per la prima serata, Lorena Cesarini per la seconda, Drusilla Foer per la terza, Maria Chiara Giannetta per la quarta e Sabrina Ferilli per la finale.

Oltre a loro vari ospiti si alterneranno sul palco. Questo l’elenco:

Checco Zalone

Cesare Cremonini

I Måneskin che apriranno la prima serata del Festival

I Meduza, ospiti per la prima serata

Laura Pausini che sarà ospite durante la seconda serata

Luca Argentero

Raoul Bova

Lino Guanciale

Anna Valle

Gaia Girace

Margherita Mazzucco

I cantanti e il titolo delle canzoni

Ecco l’elenco dei cantanti che si alterneranno sul palco dell’Ariston:

Achille Lauro – Domenica;

AKA 7even – Perfetta così;

Ana Mena – Duecentomila ore;

Dargen D’Amico – Dove si balla;

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica;

Elisa – O forse sei tu;

Emma – Ogni volta è così;

Fabrizio Moro – Sei tu;

Gianni Morandi – Apri tutte le porte;

Giovanni Truppi – Tua padre, mia madre, Lucia;

Giusy Ferreri – Miele;

Highsnob e Hu – Abbi cura di te;

Irama – Ovunque sarai;

Iva Zanicchi – Voglio amarti;

La rappresentante di lista – Ciao ciao;

Le Vibrazioni – Tantissimo;

Mahmood e Blanco – Brividi;

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare;

Matteo Romano – Virale;

Michele Bravi – Inverno dei fiori;

Noemi – Ti amo non lo so dire;

Rkomi – Insuperabile;

Sangiovanni – Farfalle;

Tananai – Sesso occasionale;

Yuman – Ora e qui.

Le cover