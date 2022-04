Jimmy Sax chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, figli, Instagram, vita privata, vero nome. E’ uno dei musicisti del momento, autore di hit di successo che l’hanno portato, per esempio, a suonare al Concerto di Natale 2021 all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, vero nome, la biografia di Jimmy Sax

Jimmy Sax è nato in Francia il 19 febbraio 1985. Non si conosce la città in cui è nato. Sappiamo però che allo stato attuale ha 37 anni e che è del segno zodiacale dell’Acquario. Non abbiamo info sulla sua altezza e il suo peso.

Fidanzata, moglie, figli, Instagram, la vita privata di Jimmy Sax

Visto che è così riservato, possiamo mai sapere se Jimmy abbia una moglie o una fidanzata? Ovviamente no. Sappiamo però che ha un figlio (o figlia). La traccia (è proprio il caso di dire) è in un brano in cui è inciso il battito cardiaco del piccolo. Jimmy Sax ha un account ufficiale su Instagram.

Da Time a No Man No Cry, i successi di Jimmy Sax

Due in particolare sono i brani che hanno portato Jimmy al successo internazionale. Si tratta di Time e No Man No Cry. Nell’ottobre 2021 è stato pubblicato Jimmy, il suo primo album. Tanto è bastato perché il suo tour faccia registrare il tutto esaurito.