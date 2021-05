Morgan cade col monopattino e si rompe due costole: stava tornando a casa dopo aver registrato coi Bluvertigo

Morgan è caduto col monopattino a a Milano e si è rotto due costole. Lo riferisce il magazine MOW . Il cantautore stava rincasando dopo una giornata di registrazioni con i Bluvertigo, in vista del nuovo album di prossima uscita.

Morgan e il nuovo album dei Bluvertigo, Bluventuno

Si tratta del nuovo album dei Bluvertigo, il cui titolo BluVentuno fu svelato da Marco Castoldi (Morgan) lo scorso marzo, proprio in un’intervista sul magazine Mow.

Morgan cade in monopattino a Milano

Il cantautore sarebbe stato protagonista di una rovinosa caduta in monopattino, a causa di un tombino del capoluogo lombardo. Secondo quanto riporta mowmag.com, il cantante originario di Monza ha infatti aperto una stanza all’interno del social network Clubhouse, dal titolo: “Cercasi ortopedico a Milano”. Ma, nonostante i postumi dell’incidente, Morgan ha poi anche allestito, per gli utenti del social network vocale, una serata dedicata alle canzoni di Umberto Bindi.

Morgan pubblica il testo integrale di Le brutte intenzioni, un anno dopo la lite con Bugo

Poco prima dell’ultimo festival di Sanremo, Morgan ha pubblicato testo integrale de “Le brutte intenzioni“. Si tratta del brano che cantò l’anno scorso in coppia con Bugo. E che causò un incredibile litigio tra i due sul palco. Morgan non partecipa al Festival di Sanremo 2021 ma ha comunque trovato il modo di catalizzare su di lui l’attenzione dei media svelando il testo integrale della canzone contro Bugo (che invece era in gara).