Sanremo 2021, Morgan e la canzone contro Bugo: un anno dopo, pubblicato testo integrale ‘Le brutte intenzioni’. Morgan non partecipa al Festival di Sanremo 2021 ma ha comunque trovato il modo di catalizzare su di lui l’attenzione dei media svelando il testo integrale della canzone contro Bugo (che invece è in gara).

Morgan gode di un ampio seguito sui social network ed infatti la sua canzone, postata su Instagram, ha raccolto ben 44mila visualizzazioni nel giro di poche ore. Il cantante è uno dei protagonisti di Sanremo 2021 anche se non è in gara. Tutto questo grazie al potere dei social network.

Sanremo 2021, Morgan e la canzone contro Bugo: un anno dopo la clamorosa lite in diretta tv

Lo scorso anno, Bugo abbandonò il palco dell’Ariston dopo che Morgan aveva cambiato il testo della loro canzone per attaccarlo pesantemente. Fino a poche ore fa, conoscevamo solamente la prima parte de ‘Le butte intenzioni’.

“Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”.

Sanremo 2021, Morgan e la canzone contro Bugo: il VIDEO de ‘Le brutte intenzioni’

Questa lite in mondo visione spopolò sui social network ed alla fine non si parlò di altro. Fu il vero evento del Festival di Sanremo 2020. Ma fino ad oggi, Morgan non aveva mai svelato il resto della canzone.

Testo che già esisteva da tempo perché se Bugo non avesse abbandonato il palco, Morgan avrebbe cantato tutta la canzone. Potete ascoltare il testo integrale de ‘Le brutte intenzioni’ in questo video YouTube.