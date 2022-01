Voglio amarti, il testo della canzone di Iva Zanicchi del Festival di Sanremo 2022

Voglio amarti: questo il titolo della canzone che Iva Zanicchi porterà sul palco del Festival di Sanremo.

“Avevo una gran voglia di tornare qui dove sono nata – le parole di Iva Zanicchi -, di mettermi in gioco nell’unica manifestazione in grado di unire l’Italia. Ringrazio Amadeus per aver assecondato il mio desiderio di chiudere la carriera come concorrente in gara… per il resto non mettiamo limiti alla provvidenza!”.

L’undicesimo Sanremo di Iva Zanicchi

A 82 anni appena compiuti è pronta per il suo undicesimo Sanremo, unica donna con tre vittorie al festival, nel 1967, nel 1969 e nel 1974: “Stare qui, guardare il mare mi allarga il cuore. Ma l’agitazione c’è: quella tensione che avverto ancora, per esempio quando entro in scena a teatro, qui a Sanremo diventa puro panico”. La solleticava “l’idea di gareggiare con i ragazzi di 17, 18 anni: tiferò per loro, ho due nipoti di 19 e 23 anni che mi definiscono una nonna rock, sono abituata a confrontarmi con i giovani. E poi vedo che, al di là della baldanza tipica dell’età, sono molto carini, rispettosi. Il pubblico social? Non mi preoccupano i milioni di follower: voglio cantare, e cantare bene, con la mia grinta e la voce d’acciaio che Dio mi ha conservato”. Con quella voce che “con gli anni è diventata più scura, blues” e di cui dovrebbe avere “un po’ più di cura” (“se ho un concerto prendo un tè, parto e canto”) proporrà ‘Voglio amarti’, “una canzone d’amore che ogni donna potrebbe dedicare al marito, un testo romantico”.

Voglio amarti, il testo della canzone di Iva Zanicchi

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.