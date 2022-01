Fausta Bonino assolta in Appello “perché il fatto non sussiste”, quindi l’infermiera che lavorava presso reparto rianimazione ospedale Piombino non ha ucciso nessuno dei pazienti con cui era entrata in contatto. Fausta Bonino innocente, sentenza di Tribunale a cui va dato ovviamente credito. Molto meno credito va invece dato alla sequenza in cui si sono esibiti gradi e luoghi di giudizio e magistrati vari.

Fausta Bonino (così riassume Massimo Gramellini sul Corriere dell Sera) è stata indagata per dieci omicidi, condannata in primo grado all’ergastolo per quattro omicidi, e nuovamente accusata per nove omicidi. Quindi assolta: dieci, quattro, nove, zero. “Questo si chiama dare i numeri” è il commento di Gramellini. Una sola aggiunta: a “dare i numeri”, anzi a cantarli ad alta voce quando non ad esigerli è stata in questa come in altre occasioni la stampa sempre ottima spalla della giustizia che dà i numeri.