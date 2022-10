Fumi? Stato si fa i fatti suoi. Ministre col sigaro e del politicamente scorretto

Stato fatti piccolo, molto piccolo, anzi fatti i fatti tuoi. Cioè non impicciarti dei fatti miei, stanne lontano. Non è un concetto limite o una stella polare che indica la via, al contrario per la premier britannica Liz Truss e per ministre e ministri del suo governo è un precetto quotidiano, un “fioretto” al giorno da assolvere. Piccole Thatcher crescono? Inevitabile il sospetto che la prima volta…la seconda in farsa. Di sicuro c’è un che di ostinato e ostentato nella neo ministra della Salute britannica, Therese Coffey, che si mostra con goduria mentre fuma un sigaro. E che, a chiarire che non è un caso, blocca finanziamenti per campagna contro il fumo. Non tanto per non spendere qualche milione di sterline, quanto per on offendere il sacro principio dello Stato non si impicci.

Stato gassoso, liquido, solido

Stato non si impicci, diciamo resti quindi lo Stato allo stato gassoso. L’idea ha un suo fascino e dei suoi pregi. Incerto e mai stabilito da alcuno è però il confine tra lo Stato e i governi non si impiccino e l’ognuno faccia come cavolo gli pare e piace. Eppure il confine dovrebbe esserci e ben guardato e blindato: Stato non si impicci è libertà, ognuno faccia come gli pare è libertà della prepotenza e sopraffazione. Ma il confine nessuno da tracciarlo, forse proprio perché uno Stato allo stato gassoso, da fisica sociale come da fisica tout court, tende ad evaporare, svanire. Oppure si fa Stato liquido, allo stato liquido prende le mutevoli forme dei contenitori dei gruppi di interesse, corporazioni, lobby.

Ci sarebbe poi lo Stato allo stato solido, ma nella chiacchiera da percezione cittadino medio non va per nulla di moda. Stato allo stato solido perché cura l’interesse generale, ad esempio vaccina o ristora in denaro o assiste in welfare o, si parva licet, spende per diminuire il fumare o addirittura lo vieta il fumo. Però allora diventa Stato intrusivo…Una particolare forma di ciò che lo Stato dovrebbe essere è quella sviluppata dalla pubblica, alta e bassa, opinione italiano: Stato bello e giusto è quello allo stato gassoso quando si tratta di tasse e regole collettive. Liquido, liquidissimo invece quando si tratta di far scorrere soldi pubblici. E solido, solidissimo, sempre presente quando si tratta di risarcirci di qualcosa andata male mentre e dopo che facevano come ci pare.