Morire per Kabul, quante mamme d’Occidente ci stanno?

Molti groppi alla gola e diffuso rimprovero indignato per la vigliacca ritirata delle truppe occidentali dall’Afghanistan, giustamente ci si vergogna per aver mollato chi aveva creduto nell’Occidente alla repressione talebana. Bene, però nessuno, proprio nessuno fa il successivo passo logico: se è vergogna ritirarsi, allora restare o addirittura chiedere, esigere di tornare? Cioè combattere, fare la guerra, morire per Kabul, per Kabul libera e laica?

Morire per Kabul? Quante mamme americane, italiane, britanniche, francesi, tedesche ci stanno a che i loro figli possano morire per Kabul libera e laica? Il conto, immaginario ma facile e a farsi, di quante mamme d’Occidente sarebbero orgogliose di esporre i propri figli al rischio di morire per Kabul ci dice quanta falsa sia la rappresentazione di governi pavidi e vigliacchi e di opinioni pubbliche e gente di sani principi e indefettibili nella difesa dei valori supremi. E’ l’Occidente tutto che si ritira dall’Afghanistan, non solo i suoi governi ed eserciti.