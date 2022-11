L’oroscopo del 18 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 18 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Sole-Plutone oggi avrete nuove intuizioni riguardo alla carriera o a un progetto oppure le finanze, il che vi consentirà di fare passi avanti. Il vostro obbiettivo attualmente è quello di cresce, migliorare e utilizzare il tempo e le energie in modo mirato così da dare il massimo! Il transito vi dota di entusiasmo nelle relazioni. Amore: in coppia, c’è nuovo slancio per i vostri progetti (se alcuni fossero rimasti in sospeso). Sta a voi, visto che gli astri vi sostengono, sapere come gestire la situazione. Soli: avete capito che in amore non bisogna bruciare le tappe. Anche se una persona vi corteggia, tenete i piedi per terra e lasciate che tutto si snodi naturalmente.

Oroscopo 18 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con l’armonia Sole-Plutone oggi avrete l’opportunità di cambiare in meglio alcuni aspetti della vostra vita che non vi soddisfano. Siete di buon umore, nel lavoro vi impegnate senza sosta ma il livello di energia ve lo consente. Molto motivati farete passi avanti negli obbiettivi e coglierete le opportunità che si presenteranno. E’ una giornata molto costruttiva. Amore: in coppia, il partner cercherà di ravvivare la giornata con una sorpresa, vi porterà in un posto nuovo. Dove? Lo saprete solo in serata… Soli: l’aria profuma d’amore! Potreste incontrare il partner perfetto e andare d’accordo come se fosse il vostro migliore amico/a. La storia inizia in un’atmosfera leggera ma andrà avanti con passione!

Oroscopo 18 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Obblighi e responsabilità familiari o di lavoro prendono il sopravvento. Non fatevi risucchiare e ritagliate del tempo solo per voi così da rilassarvi. Oggi non siete in grado di affrontare tutto per cui stabilite delle priorità e fate una cosa per volta. Sul fronte finanze, evitate di prendere decisioni: aspettate di essere mentalmente più freschi. Amore: in coppia, oggi siete un po’ gelosi e cercando di scoprire chissà quali misteri nasconde il partner rischiate di farlo/a arrabbiare. Fidatevi della dolce metà. Soli: un fine settimana romantico vi tenta e cercherete la persona che vi accompagni. Ne avete di contatti ma fate attenzione alla scelta…

Oroscopo 18 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il transito Sole-Plutone, un progetto rappresenterà una potente iniezione di fiducia! Oggi siete spinti a uscire dalla solita routine e vivacizzare le relazioni. Con buonumore e gioia, prenderete l’iniziativa, organizzerete qualcosa per stare accanto e divertirvi con gli amici e i familiari. Nel lavoro, farete consistenti passi avanti! Amore: in coppia, avete intenzione di fare colpo sulla dolce metà: nuovo taglio di capelli, cambio di look… Siete innamorati. Soli: una nuova storia romantica? Sembra proprio di sì! Nella vostra vita sta entrando una persona: siete pronti ad accoglierla e ad amare di nuovo?

Oroscopo 18 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Esaminare un problema da una prospettiva diversa, purché realistica, vi metterà in grado di risolverlo definitivamente. Nel lavoro, rallentate il ritmo, siete più calmi. meno dispersivi e riuscirete a fare un po’ di autocritica senza sentirvi in colpa. E una buona giornata per capire meglio le vostre aspettative e definire i risultati che volete ottenere. Amore: in coppia, siete di buonumore, accomodanti e non create complicazioni. Sapete istintivamente quando e come sistemare la situazione. Soli: oggi brillate, risplendete! Di sicuro non passate inosservati. L’amore vi aspetta e ci sarà un grande cambiamento.

Oroscopo 18 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Alcuni risultati molto incoraggianti, nel lavoro rappresenteranno il carburante di cui avete bisogno per fare dei passi da gigante verso il successo! Con il buon aspetto Sole-Plutone, è possibile la firma di un contratto riguardante un nuovo lavoro o un progetto oppure un cambiamento di mansioni che migliorerà la vostra posizione. Amore: in coppia, oggi più che mai capirete che la dolce metà è la vostra roccia! I sentimenti reciproci sono sempre più forti. Soli: giornata leggera, il vostro fascino fa colpo, il potere di seduzione è al top. Con queste premesse potete conquistare chi volete.

Oroscopo 18 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata piacevole e serena che vi permette di mantenere al meglio le relazioni, esprimere il vostro affetto con slancio ed essere premurosi con le persone care. Con il buon aspetto Sole-Plutone, avete la possibilità di risolvere i problemi o correggere alcuni errori commessi in passato e pensare, ad esempio, a concretizzare un nuovo progetto. Amore: in coppia, circolano felicità e amore! Vi aspetta un fine settimana romantico. Fate attenzione a un po’ di permalosità che rischia di rovinare la bella armonia. Soli: buone probabilità di avere un incontro. Chissà, forse l’anima gemella vi sta aspettando? Siete convinti che tutto possa accadere e avete ragione.

Oroscopo 18 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete convincenti e affascinanti, il che nel lavoro o nella vita privata vi permette di avere qualche vantaggio in più nelle conversazioni. Il buon aspetto Sole-Plutone fa sì che gli altri avvertano la vostra autorevolezza e sarete in grado di risolvere un problema che da tempo è motivo di preoccupazione. E’ un’ottima giornata anche per mollare un’abitudine nociva. Amore: in coppia, vi piace parlare con la tua dolce metà di argomenti seri. È un modo per rendere più profondo l’amore reciproco. Soli: sul posto di lavoro potrebbe scattare un’attrazione ma non è sufficiente per trasformarsi in una storia. Prendete tempo… Dare e ricevere fiducia non è questione di un attimo.

Oroscopo 18 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un giovedì in cui siete particolarmente esigenti con chi vi circonda. Non dovrete dunque sorprendervi se qualcuno si ribellerà. Se volete trascorrere una giornata serena, cercate di essere rispettosi degli altri, mostrare elasticità: in questo modo manterrete buoni rapporti. Con la tolleranza e l’entusiasmo potrete ottenere risultati positivi. Amore: in coppia, avete difficoltà a esprimere i sentimenti, forse qualcosa non va. Se nella relazione ci sono delle zone d’ombra, il peso si farà sentire più del solito. La situazione in seguito si chiarirà. Soli: i pianeti vi invitano a fare il punto: guardare indietro e mettere le cose in chiaro vi permetterà di vivere meglio il prossimo amore.

Oroscopo 18 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Sole-Plutone, sapete istintivamente cosa funziona e cosa conta e ciò vi consentirà di prendere una decisione, arrivare a una conclusione. Tenete presente che non è una giornata in cui entrare in azione, dunque è inutile premere sull’acceleratore. Riposate e ricaricate le batterie ed evitate di prendere mille impegni, anche di lavoro. Amore: in coppia, vi regala mille dolci attenzioni e voi toccate il cielo con un dito! Più andate avanti insieme, più vi amate! Soli: avete splendide possibilità di trovare l’amore. Se di recente avete dato il via a una storia, diventerà ufficiale.

Oroscopo 18 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi astrali per voi sono positivi, non è escluso che riprenderete in mano un progetto chiuso in un cassetto. Una revisione vi permetterà di ampliare il raggio d’azione, mettervi al centro della scena e migliorare la vostra situazione. Marte in Gemelli vi rende molto intraprendenti: potete anche dare il via a nuovi progetti che in breve tempo vi garantiranno ottime entrate. Amore: in coppia, avete belle idee per trascorrere una serata insolita con la dolce metà. Volete sorprenderlo/a! Tenete sotto controllo un po’ di impazienza. Soli: volete divertirvi e visto che è venerdì, tutto è permesso! Trascorrerete una una bella serata, circondati dagli amici cari.

Oroscopo 18 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Sole-Plutone vi rende ultra dinamici, avete una gran voglia di portare avanti i vostri progetti. Il che va bene ma evitate di premere l’acceleratore, come indica la dissonanza Marte-Nettuno poiché rischiate di commettere qualche errore. Potreste inoltre scoprire che nelle relazioni nel dare/avere non c’è equilibrio. Cambiate atteggiamento! Amore: in coppia, alcune discussioni per motivi di denaro, potrebbero scatenare stress. Ma dopo la lite, ci saranno grandi abbracci! Soli: la conversazione con un/a scatenerà emozioni contrastanti. Prima di intraprendere una nuova relazione, fate un bilancio e poi decidete.