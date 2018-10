ROMA – Francesca Fioretti dedica alcuni versi di Alda Merini a Davide Astori, suo compagno, scomparso tragicamente lo scorso 4 marzo in una camera d’albergo a Udine mentre era in ritiro con la Fiorentina.

“Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore”.

La modella e attrice, che pochi giorni fa ha rilasciato una toccante intervista al Corriere in cui racconta questi mesi difficilissimi, rompe il silenzio, dopo 7 mesi, anche sui social.

“Ora la mia vita deve ricominciare – ha spiegato al Corriere – Ce la metterò tutta”. E non è sola in questa impresa. Accanto a lei la famiglia, gli amici, le persone vicine a Davide, tifosi e fan, ma soprattutto la piccola Vittoria, in cui “vive ogni giorno il ricordo del papà”.