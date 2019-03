MILANO – Virginia Saba frequenta Luigi Di Maio ma ‘imita’ Matteo Salvini. La giornalista cagliaritana compagna del vicepremier M5s è stata immortalata con indosso una giacca della Polizia di Stato proprio come il collega del suo compagno.

La foto è stata scattata durante uno dei servizi realizzati da Saba per una delle emittenti televisivi per cui ha lavorato (Mediaset, Sky, Videolina) ed è stata pubblicata in esclusiva da Oggi sul numero in edicola giovedì 14 marzo.

La rivista di gossip dedica un ritratto alla ex cestista, oggi assistente parlamentare della deputata M5s Emanuela Corda.

Dopo la lunga storia con Silvia Virgulti e la breve relazione con Giovanna Melodia, il vicepremier e capo politico pentastellato sembra aver ritrovato l’amore con Saba. I due sono stati fotografati alcuni giorni fa insieme a Siviglia. E in una intervista a La Stampa lei ha confermato tutto: “Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Racconterei con piacere la gioia che proviamo ma per lui è un momento delicato e voglio che stia sereno”, ha spiegato.

Fonte: Oggi