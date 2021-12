In Germania si va verso un lockdown di fatto per i non vaccinati, con l’estensione del 2G al commercio al dettaglio su base federale, e la riduzione dei contatti. È una delle decisioni più rilevanti del pacchetto varato dall’ultima conferenza Stato-regioni, annunciato da Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino. La cancelliera ha anche dichiarato che la Germania avvierà il dibattito parlamentare per il vaccino obbligatorio anticovid.

Germania, niente botti di capodanno e discoteche a rischio chiusura

La cancelliera ha anche avvertito la popolazione: si va verso delle festività con restrizioni. La vendita di fuochi di botti sarà infatti proibita anche quest’anno in Germania a San Silvestro, a causa dell’emergenza Covid. A deciderlo è stata la conferenza Stato-Regioni a cui sono presenti sia Angela Merkel e Olaf Scholz, il futuro cancelliere. La misura era già stata adottata l’anno scorso e ha il fine di non caricare ulteriormente il sistema sanitario già sotto pressione per la pandemia.

E non finisce qui. Nelle aree in cui l’incidenza settimanale del contagio da Covid supererà i 350 su 100 mila abitanti le discoteche verranno chiuse. Anche i liberali favorevoli all’obbligo vaccinale

Anche il leader dei liberali tedeschi Christian Lindner è a questo punto favorevole all’obbligo di vaccino in Germania, la via proposta dal cancelliere in pectore Olaf Scholz che è contenuta nelle decisioni in via di definizione al vertice Stato-Regioni.

“Lo dico chiaramente, la direzione nella quale vado io è quella dell’obbligo di vaccino“, ha detto alla Bild il capo dell’Fdp, destinato alla casella delle finanze del prossimo esecutivo.

Lindner ha spiegato di aver auspicato una copertura vaccinale dell’85% e di essere rimasto invece “deluso, la disponibilità a vaccinarsi in Germania è stata troppo poca”. Senza un obbligo generalizzato, “entriamo continuamente in situazione in cui le libertà devono essere limitate per tutti”. “Dobbiamo aprirci a un obbligo del genere”, ha spiegato, affermando che si tratta di una misura “proporzionata” alla situazione.