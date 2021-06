Beppe Grillo, risposta a Conte non arriva. Mai nessuno nel Movimento aveva sfidato il Fondatore da pari a pari. Anzi intimandogli di farsi da parte come un genitore responsabile per far crescere la creatura. Giuseppe Conte ha varcato uno strano Rubicone, il dado è tratto ma potrebbe ancora, chissà come, restare in bilico.

Si attende con ansia infatti la risposta di Beppe Grillo: da ieri sera, ma il blog resta muto. Che finisca in vaffa è quotato il giusto. Quello la creatura gliel’ha rapita. Separarsi certo, sì ma come? Filtra (Dagospia) l’eco di rabbie furibonde.

“Ho ascoltato le dichiarazioni di un arrogante, il discorso di una persona che non è duttile e proprio per la sua mancanza di duttilità Conte ha perso il governo, quando pensava di uscire vittorioso reclutando al Senato i famosi responsabili”.

“Conte arrogante in balia di Travaglio”

La fonte dell’inner circle si dilunga (senza congressi, dibattito pubblico, confronto dialettico fra correnti, siamo all’inner circle su una questione di vita e di morte nel Movimento). Dietro Conte c’è Travaglio, ascolta lui e non me, questo il senso del risentimento che brucia di più.

“È un uomo in balia del Travaglio-pensiero. Preferisce un ideologo come Travaglio a un visionario”. Visioni e ideologie, intanto parlamentari e iscritti non sanno cosa devono pensare. Oscillano tra la fedeltà al Garante e la speranza nel Prestanome ribelle.

Solo per Toninelli sono la coppia più bella del mondo

L’unico che sembra aver capito tutto è l’ineffabile ex ministro Toninelli, lui crede all’incontro degli opposti.

“Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben piantati nel M5S e dall’altra una persona capace e competente che ha già dato prova di sé – ha scritto l’ex ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti -. Questi sono fatti che vanno ben oltre le regole e gli statuti”.

Molte reazioni nel web, quasi tutte di sconcerto. Scegliamo il tweet di Luca Bizzarri.”C’è sempre un amico della coppia che dimostra di non aver capito niente di quel che succede e mentre quelli vanno dall’avvocato dice ‘come son carini insieme'”.