Via le mascherine alla maturità: è quanto si augura il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l‘abolizione dell’obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di maturità. Un’indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo”, ha detto Costa.

Mascherine alla maturità, Costa: “Aboliamole al prossimo Cdm”

Già ieri a riguardo aveva detto: “Io sono convinto che si farà e sono possibilista mi auguro che nel primo Consiglio dei ministri utile convocato mi pare per il 15 giugno si possa arrivare a questa modifica normativa credo sarebbe una modifica di buon senso nel solco della scelta fatta per il voto ai seggi. Ci vuole coerenza e buon senso. Credo sia difficile da sostenere che un ragazzo di 18 anni possa votare domenica senza mascherina e tenerla una settimana dopo per la maturità”.

Mascherina alla maturità, Costa: “Scelta politica, non scientifica”

“È una scelta politica e non scientifica. Sono convinto che prevarrà il buon senso e si darà questa risposta ai nostri ragazzi. Basta un decreto di una riga o poco più che si scrive in poco tempo. Ci vuole la condivisione politica e penso che presto arrivi”, aveva aggiunto a Genova per la chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci.

Costa: “Sulle mascherine agli esami di maturità decida la politica, non i commissari”

E riguardo alle parole del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha commentato: “Non condivido la proposta del ministro Bianchi con cui si dà la possibilità ai presidenti di commissione d’esame il compito di decidere sull’obbligo di mascherine. È la politica che deve assumersi la responsabilità di fare delle scelte”.