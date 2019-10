ROMA – Il Mondo di mezzo non era un’associazione di stampo mafioso. Lo ha sancito la Cassazione nel processo su Mafia Capitale.

La Cassazione ha dichiarato esclusa l’associazione mafiosa nel processo “mondo di mezzo” ribattezzato poi Mafia capitale. La sentenza d’appello aveva invece riconosciuto l’articolo 416 bis. Cadono quindi anche molte delle accuse contestate a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati.

Per l’ex Nar e per il presidente della cooperativa 29 giugno, nonché per altri imputati che si erano visti contestare l’associazione di stampo mafioso, ci sarà ora un processo d’appello bis nella Capitale per rivedere le pene, alla luce della riqualificazione del reato in associazione per delinquere semplice.

La decisione della Cassazione sul processo Mafia Capitale era molto attesa. Al vaglio della sesta sezione penale era la posizione di 32 imputati, di cui 17 condannati dalla Corte d’Appello di Roma, lo scorso anno, a vario titolo per mafia (per associazione a delinquere di stampo mafioso, o con l’aggravante mafiosa o, ancora, per concorso esterno).

L’accusa, mossa dalla procura di Roma, ruotava attorno alla costituzione di una “nuova” mafia, con propaggini nel mondo degli appalti della Capitale. Mercoledì scorso la procura generale della Cassazione aveva chiesto la sostanziale convalida della sentenza d’appello.

“Con questa sentenza sicuramente la vita del mio assistito è cambiata” ha detto il difensore di Salvatore Buzzi, l’avvocato Alessandro Diddi. “Ora è troppo difficile fare dei calcoli, ma è stato annullato il capo di imputazione sulla mafia”, ha aggiunto Diddi sottolineando “la Cassazione ha riconosciuto quello che dicevamo sin dall’inizio e cioè che c’era un sistema di corruzione marcio ma non la mafia”.

Ad attendere la sentenza anche la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra. “Oggi è una giornata storica per @Roma. Siamo in Cassazione per attendere la sentenza su Mafia Capitale. Oggi si chiude una vicenda che ha ferito la città. Noi siamo qui, #ATestaAlta, per tutti i cittadini onesti che insieme a noi combattono per la legalità e contro il malaffare” aveva scritto su Twitter la Raggi nel pomeriggio.

Questo invece il commento di Morra su Facebook dopo la sentenza: “La Corte di Cassazione smentisce l’impianto della sentenza della Corte d’appello di Roma: Buzzi e Carminati nella capitale non avevano costituito un sodalizio di stampo mafioso che, mediante l’intimidazione solo paventata e la leva della corruzione, aveva in pugno tanti uffici dell’amministrazione comunale capitolina, ottenendo appalti ed affidamenti in maniera del tutto illecita”. Prosegue Morra:”A Roma non c’era Mafia. Secondo la Cassazione. Le sentenze si rispettano, Ma le perplessità, i dubbi, le ambiguità permangono tutte”.

Fonte: Agi, Ansa