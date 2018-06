ROMA – L’imprenditore Luca Parnasi e gli uomini del suo gruppo cercavano interlocuzioni privilegiate con gli amministratori di Milano, secondo la procura di Roma, puntavano a estendere il suo “sistema corruttivo”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare. Il gruppo, dice il pm, provò a corrompere l’assessore all’urbanistica di Milano, Pierfrancesco Maran, proponendogli l’acquisto di una casa. Un tentativo caduto nel vuoto perché Maran respinse la proposta “in modo sdegnato”.

In una intercettazione gli uomini del gruppo Parnasi dicono: “Siamo andati a parlare con l’assessore Maran, gli abbiamo proposto un appartamento ma lui ha risposto di no dicendo che lui ‘non voleva prendere per il c… chi lo ha votato. Qui non si usa’. Abbiamo fatto una brutta figura, sembravamo i romani dei film quando vanno a Milano”.

Se l’interessato Maran non risponde, a parlare è il sindaco, Giuseppe Sala. “Ho chiesto all’assessore Maran come sono andate le cose e lui mi ha detto che in realtà non c’è stata nessuna offerta”. “I miei assessori sanno che, di fronte a cose del genere, la prima cosa che devono fare è venire a parlarne con me – ha aggiunto Sala – Maran non mi hai mai detto niente e quindi sono assolutamente tranquillo”. “Parnasi stava lavorando anche a Milano sull’ipotesi dello stadio per il Milan – ha poi spiegato il primo cittadino – in ogni caso ripeto sono molto tranquillo e ho visto anche Maran tranquillo”.