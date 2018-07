WASHINGTON – Giuseppe Conte è “fantastico”. Parola di Donald Trump che ha accolto il primo ministro italiano alla Casa Bianca con una calorosa stretta di mano. “Sono molo d’accordo su quello che state facendo sull’immigrazione”, ha detto il presidente Usa che non si è risparmiato in elogi e ha invitato l’Europa a prendere “esempio dall’Italia”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

I due si sono poi spostati nello Studio Ovale, per un faccia a faccia al termine del quale terranno una conferenza stampa congiunta. Conte punta a ottenere il sostegno del presidente Usa, per una cabina di regia permanente tra Usa e Italia nel Mediterraneo per la lotta al terrorismo, più sicurezza, immigrazione e soprattutto Libia.

Secondo fonti di Palazzo Chigi l’Italia conta sull’appoggio degli Usa per la Conferenza sulla Libia che si terrà in Italia e che può rappresentare un passaggio cruciale nel processo di messa a punto delle condizioni politiche, legali e di sicurezza indispensabili per lo svolgimento delle prossime elezioni politiche e presidenziali libiche.