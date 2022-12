Covid XBB, nuova variante in espansione, unica difesa il vaccino: diffusa in più di 10 Paesi nel mondo

Covid , la “variante da incubo” colpisce 18 volte in Gran Bretagna: il ceppo mutante può essere un fattore del recente aumento dei casi perché si diffonde rapidamente e sembra eludere la protezione dei vaccini.

Un ceppo mutante XBB di Covid soprannominato “variante da incubo” ha raggiunto i 18 casi nel Regno Unito, con gli scienziati che esortano il pubblico a rimanere aggiornato con le vaccinazioni.

Si pensa che la variante possa essere ufra le cause del recente aumento dei casi perché si diffonde rapidamente e sembra eludere la protezione del vaccino.

Anche se il ceppo mutante XBB non è ancora stato ufficialmente designato come variante preoccupante, gli esperti stanno monitorando la situazione da vicino. Non è inaspettato assistere all’emergere di nuove varianti del SARS-CoV-2.

Mutazione di Omicron BA.2, XBB è uno dei due nuovi ceppi mutanti di coronavirus emersi nel Regno Unito; il secondo è la variante BQ.1, di cui, finora, sono stati registrati più di 700 casi.

Comunque né BQ.1 né XBB sono state designate come varianti preoccupanti e l’UKHSA sta monitorando la situazione da vicino, come sempre, e ricorda come la vaccinazione rimanga la migliore difesa contro le future ondate di Covid-19.

L’XBB è stato riscontrato per la prima volta in India nel mese di agosto e successivamente in Bangladesh, Giappone, Singapore e in almeno altri 13 Paesi, tra cui Australia e Danimarca, così come a Hong Kong.

Ong Ye Kung, il Ministero della Salute di Singapore, che registra l’80% di persone completamente vaccinate, ha dichiarato che l’XBB è passato da essere responsabile del 22% dei casi ad essere responsabile del 54% dei casi in una sola settimana.

Negli Stati Uniti sono stati rilevati più di 20 casi di XBB.

L’esperto di malattie infettive John Swartzberg ha precedentemente dichiarato al San Francisco Chronicle che si stava assistendo ad una serie di nuove varianti che utilizzano un approccio simile per sopravvivere – stanno trovando il modo di eludere come otteniamo l’immunità dai vaccini e dalle infezioni precedenti con modifiche alla proteina spike.