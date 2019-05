Alessia Marcuzzi festeggia la Coppa Italia dell’ex Inzaghi su Instagram

ROMA – Alessia Marcuzzi ha festeggiato il trionfo della Lazio in Coppa Italia su Instagram. I biancocelesti sono allenati da Simone Inzaghi che oltre ad essere il suo ex è anche il padre di suoi foglio Tommaso. La relazione tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi si è conclusa nel 2004 ma i due sono ancora in ottimi rapporti. Dopo la Marcuzzi, Inzaghi si è sposato con Gaia Lucariello, grande amica della sua ex. Non a caso la Marcuzzi è stata anche la testimone di nozze della stessa Lucariello. Dopo la fine della relazione sentimentale con Simone Inzaghi, la Marcuzzi ha iniziato una storia d’amore con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, che ha sposato nel 2014.

Alessia Marcuzzi felice per Simone Inzaghi e per il figlio Tommaso.

La Marcuzzi ha festeggiato il trionfo della Lazio di Simone Inzaghi pubblicando su Instagram una foto con il figlio Tommaso in compagnia di Lollo, figlio della moglie dell’ex calciatore.

Le storie Instagram della Marcuzzi sono l’ennesima dimostrazione di come lei e Simone Inzaghi siano stati in grado di tenere unita la famiglia nonostante la conclusione della loro relazione sentimentale. Tra la Marcuzzi, Simone Inzaghi e Gaia Lucariello c’è una amicizia sincera e duratura nel tempo.