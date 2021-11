Chiellini infortunio, infiammazione al tendine di Achille. Il difensore: “Pensavo fosse qualcosa di più lieve”

Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro della Nazionale ed è tornato a Torino. Il difensore bianconero, che salterà le sfide dell’Italia contro Svizzera (partita decisiva per la qualificazione al mondiale) e Irlanda del Nord, si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J Medical.

Gli esami hanno evidenziato un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra.

Il comunicato ufficiale

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Giorgio Chiellini questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

Le parole di Chiellini

“Pensavo fosse qualcosa di più lieve. In realtà mi sono reso conto che avevo bisogno di più giorni di riposo per recuperare”. Giorgio Chiellini parla così del problema che venerdì sera lo terrà fuori dalla decisiva sfida contro la Svizzera. “Siamo un grande gruppo, siamo bravi e il segreto del triennio è che cambiando gli addendi il risultato rimaneva lo stesso – ha detto a Rai Sport – Faremo una grande partita, sono tranquillo e sereno. Sarò comunque qui per stare vicino alla squadra, non per questioni diverse”.

“Devo dare forfait per un problema fisico, ma sarò vicino ai compagni per questa partita importante che ci aspetta. Sono tranquillo, fiducioso, è lo stesso sentimento che ci sta dando il mister. Sono certo che raggiungeremo l’obiettivo Mondiale. Tutte le nazionali sono in emergenza, tutte le squadre hanno lavorato e hanno avuto meno recupero. Anche la Svizzera ha molte assenze, ma tutte le hanno. È un aspetto che bisognerà valutare per il calendario, oggi è insostenibile per chi fa Champions e coppe europee. Speriamo di essere ascoltati e di trovare una soluzione che tuteli tutti. Senza i giocatori più importante è diverso”.