Europa League Roma Istanbul Cluj Lazio gol risultato

ROMA – Le squadre italiane fanno il loro debutto stagionale nella fase a gironi di Europa League. La Lazio sfida il Cluj mentre la Roma ospita l’Instanbul. Di seguito, gli aggiornamenti sulle partite delle squadre italiane impegnate nella seconda competizione europea per club.

Roma-Istanbul 3-0, gol: autorete di Caicara al 41′, Dzeko al 57′, Zaniolo al 70′ (gara in corso).

Esordio stagionale per la Roma in Europa League. I giallorossi di Fonseca scendono in campo con Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert e Dzeko. I turchi rispondono con Günok; Junior Caiçara, Tekemir, Ponck, Clichy; Mehmet Topal; Visca, Kahveci, Aleksic, Arda Turan e Gulbransen.

La Roma è andata vicina al gol dopo appena 40 secondi. Zaniolo si è liberato al tiro dalla trequarti campo ma non è riuscito a segnare perché Gunok ha respinto la sua conclusione a rete con i piedi.

Al 38′, Pastore ha fatto partire un gran sinistro dal limite dell’area di rigore ma il portiere Gunok è riuscito a respingerlo con un gran riflesso. Al 41′, la Roma è passata in vantaggio grazie all’autorete di Caicara. Il difensore della squadra turca ha deviato in rete su cross di Spinazzola. Il primo tempo è terminato con la Roma in vantaggio di un gol sui turchi.

Al 49′, Dzeko ha calciato a botta sicura su verticalizzazione di Pastore ma il portiere turco si è superato ancora una volta. Al 55′, non è scattata la trappola del fuorigioco dei turchi ma Dzeko ha sparato addosso al portiere avversario mancando un gol piuttosto semplice.

Raddoppio della Roma al 57′. Zaniolo ha dribblato due avversari e ha servito un assist d’oro a Dzeko che non ha avuto alcun problema a segnare a porta vuota. Tris Roma al 70′. Zaniolo segna di sinistro su assist di Dzeko.

Cluj-Lazio 2-1, gol: Bastos al 25′, Deac su rigore al 41′, Omrani al 75′.

Debutto stagionale per la Lazio in Europa League. I biancocelesti scendono in campo con il 3-5-2 scelto da Simone Inzaghi con Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Berisha, Jony; Correa e Caicedo. Il tecnico della Lazio ha dato un turno di riposo a Ciro Immobile.

La squadra della Transilvania risponde con un 5-3-2 scelto da Petrescu con Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Mike, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Traorè e Deac.

Dopo circa dieci minuti di studio, il Cluj ha creato la sua prima occasione da gol. Traore ha colpito di testa su cross di Camora ma non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta della Lazio.

Il mancato pericolo ha fatto bene alla Lazio perché un minuto dopo, all’11’, Milinkovic Savic è andato vicinissimo al gol. Il calciatore serbo ha colpito il pallone di testa, su cross di Jony, ma ha dovuto fare i conti con un grande rifletto di Arlauskis. Al 18′, ancora un buon cross di Jony per Savic ma anche questa volta il serbo non è riuscito a portare in vantaggio la Lazio.

Dopo alcuni minuti di forcing, la Lazio è passata in vantaggio al 25′ con Bastos. Il difensore biancoceleste ha segnato di ginocchio su cross dello scatenato Jony. Bastos ha anticipato i difensori avversari e anche il compagno di squadra Caicedo. Al 41′, ingenuità di Leiva. Il centrocampista della Lazio trattiene Djokovic e regala il rigore ai rumeni. Dagli undici metri, Deac ha firmato il pareggio. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a uno.

A inizio ripresa, al 49′, Omrani ha sfruttato uno svarione difensivo di Bastos per presentarsi davanti a Strakosha ma il calciatore del Cluj ha calciato clamorosamente sul fondo. Il Cluj ha completato la rimonta al 75′ con Omrani. Il calciatore dei rumeni ha calciato con il sinistro, a botta sicura, colpendo la traversa. Poi è stato abile a fiondarsi sulla ribattuta ed a battere Strakosha con un colpo di testa perfetto. E’ finita, la Lazio ha esordito in Europa League con una sconfitta.