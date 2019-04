ROMA – Giorgio Chiellini sul finire dell’allenamento di lunedì ha accusato un problema muscolare al polpaccio e ora la sua pre, visto che la partita con l’Ajax si giocherà mercoledì sera, la sua presenza in campo è a forte rischio. Il capitano bianconero molto probabilmente salterà l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Se le indiscrezioni trapelate nella serata di lunedì troveranno conferma anche dopo la rifinitura di martedì mattina a Torino, Allegri dovrebbe schierare Daniele Rugani accanto a Leonardo Bonucci. In difesa, d’altronde, il tecnico della Juventus avrebbe pochissima scelta anche perché Martin Caceres e Andrea Barzagli non saranno a disposizione per la partita in Olanda.

C’è molta attesa anche per quanto riguarda Cristiano Ronaldo: il campione portoghese è stato convocato ma ancora non si sa se giocherà e se sarà titolare. Cr7 è fermo dall’infortunio patito in nazionale ormai quasi 2 settimane fa.