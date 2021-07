Napoli, quando gioca? Il calendario delle amichevoli: Bayern Monaco e Wisla Cracovia

Quando gioca il Napoli? La truppa guidata da Luciano Spalletti giocherà la prossima amichevole contro il Bayern Monaco. La partita si giocherà sabato 31 luglio alle 16.30 e verrà trasmessa su Sky Primafila. Il 4 agosto poi, un mercoledì, il Napoli giocherà alle 18 contro il Wisla Cracovia. Al momento non è ancora chiaro se la partita verrà trasmessa in televisione oppure no.

Queste comunque sono le amichevoli fin qui organizzate del Napoli. Napoli che ha già giocato contro il Bassa Anaunia (12-0) e la Pro Vercelli (1-0).

Napoli, Luciano Spalletti e Koulibaly: “Mai allenato un calciatore e un uomo così forte”

“Io – ha detto Luciano Spalletti parlando del difensore – lo vorrei con me Koulibaly, non ho mai allenato un calciatore forte come Koulibaly, sia come calciatore che come uomo. Quando ti passa davanti già ti racconta quella che è la storia che lui determinerà per il Napoli. Comunque io mi incateno per tutti, a me piace questa squadra qui: se resta così sono il più felice nel Napoli. Sennò poi si dice che mi incateno per uno, non per un altro. Il presidente sta attento a tutto, bisogna mettere a posto delle situazioni, ma deve restare una squadra forte perché ci sono tante squadre forti. Serve una rosa che tenga botta su tutte le competizioni, poi la Coppa d’Africa ci toglierà Osimhen e Koulibaly per 6-7 partite e noi vogliamo arrivare tra le prime 4, non ci si nasconde”.